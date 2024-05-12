В Актау и Жанаозене пройдет выставка казахстанских вузов

В ближайшие дни в Мангистау пройдет масштабное мероприятие для абитуриентов Актау и Жанаозеня. Представители лучших вузов страны помогут будущим студентам с выбором профессии и ответят на вопросы, передает InAktau.
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