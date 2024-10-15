На Форуме «Школа корпоративных лидеров» представители REDMOND дали практические рекомендации молодым специалистам

И поделились опытом В Петербурге 11 октября состоялся Форум «Школа корпоративных лидеров Ленинградской области», ставший завершающим мероприятием образовательной программы для людей до 35 лет, готовых развивать свои навыки в сфере управления, а также активно решать задачи предприятия и местного сообщества.