На Форуме «Школа корпоративных лидеров» представители REDMOND дали практические рекомендации молодым специалистам

И поделились опытом В Петербурге 11 октября состоялся Форум «Школа корпоративных лидеров Ленинградской области», ставший завершающим мероприятием образовательной программы для людей до 35 лет, готовых развивать свои навыки в сфере управления, а также активно решать задачи предприятия и местного сообщества.
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