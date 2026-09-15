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Регионы России

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Специалисты обнаружили новую схему маскировки хакерских атак через запросы нейросетей

Специалисты обнаружили новую схему маскировки хакерских атак через запросы нейросетей

Аналитики компании «Солар» выявили новую методику, которую используют злоумышленники для маскировки кибератак на веб-приложения российских компаний под обращения к популярным нейросетям.

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