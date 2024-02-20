18 экс-пилотов «Ф-1» должны выступить на «24 часах Ле-Мана»

Почти два десятка бывших гонщиков «Формулы-1» выступят в Ле-Мане. Чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) опубликовал предварительный заявочный лист на гонку «24 часа Ле-Мана», которая состоится 15-16 июня.
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