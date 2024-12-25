На Украине проверят получивших инвалидность граждан

Власти Украины намерены до 2027 года проверить в стране всех жителей, кто за последние три года получил инвалидность, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко, 25 декабря сообщает украинское издание «Новости Live».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии