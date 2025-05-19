Джо Байден столкнулся с новым вызовом: диагноз агрессивного рака простаты Юлия ЧелкановаУ Джо Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты, что стало неожиданной новостью для его сторонников и всей страны.
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