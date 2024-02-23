Марина Марус: идти по намеченному пути.

В 1966 году Бобруйский техникум резиновой промышленности принял первых учащихся. Учреждение образования стало кузницей кадров для БШК, его выпускники из года в год пополняли большую трудовую семью шинников.
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