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Татар-информ

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Десятый за день iPhone 17 разыграли на фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Десятый за день iPhone 17 разыграли на фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Десятый за этот день смартфон iPhone 17 нашел своего владельца в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы».

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