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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фото бюджетных процессоров Core Ultra 200 c уменьшенным IHS замечены на Taobao В сеть пр...

Фото бюджетных процессоров Core Ultra 200 c уменьшенным IHS замечены на Taobao В сеть пр...

Фото бюджетных процессоров Core Ultra 200 c уменьшенным IHS замечены на TaobaoВ сеть просочились первые изображения новых бюджетных процессоров Intel Core Ultra 200 серии, основанных на архитектуре Arrow Lake, которые, как оказалось, имеют интегрированный теплораспределитель (IHS) меньшего размера по сравнению с более производительными чипами этой же серии.

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