Appetite: продукты, подвергшиеся ультраобработке, на вкус не лучше, чем другие

Новое исследование, в котором сравнивалось вкусовое восприятие менее обработанных пищевых продуктов с ультраобработанными продуктами (UPF), показало, что участники не считали UPF обладающими более приятным вкусом, чем менее обработанные продукты.
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