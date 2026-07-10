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Мяч попал в руку Родри в штрафной Испании в игре с Бельгией в 1/4 финала ЧМ. Судья Оливер не назначил пенальти

Бельгия претендовала на пенальти в игре с Испанией на ЧМ-2026. На 62-й минуте матча 1/4 финала испанский защитник Эмерик Лапорт пытался выбить мяч головой после навеса с фланга и попал в руку полузащитнику Родри .

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