Суд арестовал свыше 70 счетов экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

По решению суда в рамках уголовного дела бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД РФ Игоря Долгих были наложены аресты на денежные средства на более чем 70 банковских счетах и на порядка 15 квартир.
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