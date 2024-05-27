Врач Заславский: анализ на сифилис - реакция Вассермана - в России не проводится

Реакцию Вассермана для выявления возбудителя сифилиса в России не проводят, так как она обладает недостаточной специфичностью и чувствительностью, а также потому что упразднены виварии при кожно-венерологических диспансерах – рассказал "Газете.
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