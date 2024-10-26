Поморье вошло в топ-7 регионов России для изучения этнокультуры

Здесь можно узнать о поморах — этнографической группе русского народа, которая проживала в основном на побережьях Белого и Баренцева морейСервис путешествий Tutu рассказал «Известиям» о регионах России, где можно погрузиться в быт разных народов, переночевать в юрте, увидеть шаманов и посмотреть на сохранившиеся памятники деревянного зодчества.