Иран понял, и России давно пора было понять, что США доверять нельзя — Миршаймер

Доверие в большой политике — штука опасная. Особенно если речь идет о доверии к Вашингтону. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный своими жесткими и часто неудобными для Запада прогнозами, недавно высказался предельно прямо: Иран прав, что не верит США.