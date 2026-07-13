Иран понял, и России давно пора было понять, что США доверять нельзя — Миршаймер

Доверие в большой политике — штука опасная. Особенно если речь идет о доверии к Вашингтону. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, известный своими жесткими и часто неудобными для Запада прогнозами, недавно высказался предельно прямо: Иран прав, что не верит США.
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