Российские десантники успешно выполнили задачу под Артёмовском Ольга ВайленкоВ ходе специальной военной операции на Украине, российские десантники провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты Вооружённых сил Украины на направлении под Артёмовском.
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