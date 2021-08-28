Донбасс Сегодня

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После обстрела Минерального позиции ВСУ начали гореть

После обстрела Минерального позиции ВСУ начали гореть

Вскоре после миномётного обстрела подконтрольного ДНР посёлка Минеральное над позициями 25-й механизированной бригады ВСУ в Авдеевке был замечен густой дым.

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