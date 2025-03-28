МВФ одобрил выделение Украине транша в 400 миллионов долларов

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение нового транша финансовой помощи Украине в размере 400 миллионов долларов, сообщает пресс-служба МВФ.
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