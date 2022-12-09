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Гришин об 1:2 Б от «Динамо»: «Рашевский есть Рашевский — он меня и с «Толпаром» похоронил на буллитах»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с московским «Динамо» (1:2 Б). «Острая игра. Голов мало, потому что вратари и полевые отлично проявили себя.

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