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Уроки за колючей проволокой. Учитель из Барнаула рассказала о работе в колонии

Уроки за колючей проволокой. Учитель из Барнаула рассказала о работе в колонии

Надежда Липник почти пятьдесят лет преподает математику осужденным В День учителя мы привыкли говорить про тех, кто ведет детей в светлое будущее.

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