В Самаре рядом с ТРК "Звезда" откроют новый ресторан или ТЦ

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в Октябрьском районе рядом с ТРК "Звезда"Соответствующая информация размещена на сайте мэрии города.
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