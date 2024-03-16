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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бедард – главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic. Кочетков на 5-м месте

Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Первое место в рейтинге от The Athletic занял 18-летний форвард «Чикаго» Коннор Бедард.

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