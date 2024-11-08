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Калужские новости

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Калужан предупредили об ещё одной шестидневной рабочей неделе в этом году

Калужан предупредили об ещё одной шестидневной рабочей неделе в этом году

Подходит к концу короткая рабочая неделя, которой предшествовала шестидневная. Жителей Калужской области предупредили о том, что в 2024 году их ждет еще одна долгая неделяПодходит к концу короткая рабочая неделя, которой предшествовала шестидневная.

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