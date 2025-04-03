Китай опроверг обвинения против совместных учений вокруг острова Тайвань

Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ -- Совместные учения Китая вокруг острова Тайвань - это шаг по защите национального суверенитета и территориальной целостности, и никакие внешние силы не имеют права делать безответственные высказывания по этому поводу, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.