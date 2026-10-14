В соседней Московской области с вечера, 13 октября, до утра, 14 октября, сбили 493 беспилотника.В Московскую область с вечера, 13 октября, до утра, 14 октября, направлялись 493 беспилотника.
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