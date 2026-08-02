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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Первый домашний матч Зидана во главе Франции пройдет при 80 тысячах зрителей. Билеты раскупили за сутки

Первый домашний матч сборной Франции под руководством Зинедина Зидана пройдет при аншлаге. Французы примут Италию 2 октября в рамках Лиги наций.

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