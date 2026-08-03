Nutrients: правильное питание помогает значительно снизить риск деменции

Диета, богатая природными растительными соединениями, такими как те, что содержатся в ягодах, оливковом масле первого холодного отжима, чае, какао и кофе, может, по-видимому, укрепить здоровье мозга в пожилом возрасте и снизить риск развития деменции.
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