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Медицина 2.0

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Nutrients: правильное питание помогает значительно снизить риск деменции

Nutrients: правильное питание помогает значительно снизить риск деменции

Диета, богатая природными растительными соединениями, такими как те, что содержатся в ягодах, оливковом масле первого холодного отжима, чае, какао и кофе, может, по-видимому, укрепить здоровье мозга в пожилом возрасте и снизить риск развития деменции.

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