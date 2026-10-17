Вскрытие конверта снималось на камеру, была зафиксирована недостача браслета и часов.Эксперты Минюста при вскрытии конверта с ювелирными изделиями, изъятыми у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обнаружили отсутствие браслета Bulgari и часов Rolex.
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