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Почему русские пулеметчики отдавали предпочтение немецкому "зверю" МГ-34

Почему русские пулеметчики отдавали предпочтение немецкому "зверю" МГ-34

Подполковник Михаил Иванович Сукнев был, возможно, единственным командиром штрафбата, оставившим мемуары о своём боевом пути.

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