Шестицилиндровый Mercedes-Maybach S-Class стал мощнее и экономичнее

Китайский филиал марки раскрыл подробности об удлинённых седанах 2024 модельного года. Начальная версия с индексом «480» получила усовершенствованный мотор: мощность выросла на 10 киловатт (13 лошадиных сил), пиковый крутящий момент стал доступен в большем диапазоне оборотов, а ещё лимузин стал потреблять меньше топлива.