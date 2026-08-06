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Царьград

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Welt: Зеленскому давно пора говорить о мире, а не о давлении на Россию

Welt: Зеленскому давно пора говорить о мире, а не о давлении на Россию

В Германии удивлены поведением главаря киевского режима.Главарь киевского режима Владимир Зеленский после ударов Армии России по Киеву должен говорить о мире, а не о давлении на Москву, считает находящийся в столице Украины обозреватель немецкого телеканала Welt Ибрагим Набар.

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