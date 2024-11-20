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Татар-информ

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Татарстанцев освободят от пеней при оплате долга за вывоз ТКО до 31 декабря

В Татарстане стартовала акция «В Новый год без долгов». При полном погашении задолженности за услугу «Обращение с ТКО» жителей республики освободят от уплаты ранее начисленных пеней, сообщает организатор — УК ПЖКХ.

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