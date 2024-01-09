ChatGPT появится в автомобилях

Немецкий автоконцерн Volkswagen интегрирует популярного чат-бота ChatGPT в свои машины. Чат-бот можно будет активировать с помощью голосового запроса «Привет, IDA» или через нажатие специальной кнопки на рулевом колесе.
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