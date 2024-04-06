ТВЦ покажет продолжение «Орлинской» и «Детектива на все руки»

На ТВЦ скоро выйдет продолжение двух детективных сериалов. Согласно пресс-службе телеканала, два новых сезона «Орлинской» с Олесей Железняк — «Козни Амура» и «Молния Зевса» — будут показаны 9 и 10 апреля в 18.
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