ТВЦ покажет продолжение «Орлинской» и «Детектива на все руки»

На ТВЦ скоро выйдет продолжение двух детективных сериалов. Согласно пресс-службе телеканала, два новых сезона «Орлинской» с Олесей Железняк — «Козни Амура» и «Молния Зевса» — будут показаны 9 и 10 апреля в 18.