Китай: США ударили Россию ножом в спину после саммита в Женеве

Аналитики Sohu: Белый дом больше не может притворяться другом России. Вашингтон нанес удар Москве ножом в спину после саммита президентов в Женеве, считают эксперты китайского издания Sohu.
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