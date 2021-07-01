Театр абсурда

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Китай: США ударили Россию ножом в спину после саммита в Женеве

Китай: США ударили Россию ножом в спину после саммита в Женеве

Аналитики Sohu: Белый дом больше не может притворяться другом России. Вашингтон нанес удар Москве ножом в спину после саммита президентов в Женеве, считают эксперты китайского издания Sohu.

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Леонид Руси
Что можно ждать от Пиндосии, которой управляют рептилоиды? Эти масоны-сатанисты рвутся всегда только к власти. А захватив, начнут уничтожать человечество. Оставшиеся... рабы и обслуживающий персонал. Уже сейчас они сокращают народонаселение планеты. Одних стерилизуют, других превращают в педерастов... или запускают в мир бактериологическое оружие...
Стефания Новак
Не понимаю нашего Президента, почему мы так "мягко" относимся к Америке и Западу? если мы такие сильные в военном превосходстве, так почему мы не показываем свою силу.Ведь ам ерика понимает только силу и Запад так же?! После Саммита Американцы продолжили свою политику и продолжают "свою политику на Украине" Почему продолжаются провокации на Черном море? А мы опять ничего предпринимаем провокациям? Сегодня итальянский корабль пытался приблизится к нашим границам в Черном море! А мы опять играем в дипломатию и соблюдаем какие то Законы в Черном море, но "ОНИ" и не думают соблюдать правила ?! Мне кажется Путин боится и надеется на какие то послабления. Но никто ничего не собирается послаблять санкции. Может пора показать свою силу? А не заглядывать им в глаза , что скажут?

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