Попеску: «Наша цель — убедить Европейскую комиссию до конца года»

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил в интервью, что цель властей – до конца 2023 года убедить Европейскую комиссию в том, что Республика Молдова готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил в интервью, что цель властей – до конца 2023 года убедить Европейскую комиссию в том, что Республика Молдова готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.
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