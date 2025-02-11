Китай набирает сотрудников по планетарной обороне из-за астероида

Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает сотрудников на должность по планетарной обороне из-за астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.
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