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Русская весна

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Китай набирает сотрудников по планетарной обороне из-за астероида

Китай набирает сотрудников по планетарной обороне из-за астероида

Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает сотрудников на должность по планетарной обороне из-за астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.

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