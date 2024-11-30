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Закон, порядок, государство

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МЧС России: зимой в горных районах сохраняется опасность схода лавин

МЧС России: зимой в горных районах сохраняется опасность схода лавин

«В настоящее время опасность снежных лавин актуальна для более десятка регионов. Самопроизвольный сход снега при неблагоприятных условиях возможен в горах Дальнего Востока, Северного Кавказа, Сибири, Мурманской области», - уточнил глава МЧС России Александр Куренков.

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