Последствия ночной атаки Ирана на Израиль

Главное о крупнейшей атаке на Израиль, которую осуществил Иран в ответ на удар по своему консульству в Сирии: Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля", пишет New York Times.
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