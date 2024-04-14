Последствия ночной атаки Ирана на Израиль

Главное о крупнейшей атаке на Израиль, которую осуществил Иран в ответ на удар по своему консульству в Сирии: Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля", пишет New York Times.