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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панин о шансах «Салавата» на Кубок Гагарина: «Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться. Главное, чтобы все понимали тактику и систему игры»

В прошлом сезоне уфимцы проиграли «Трактору» в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии. – Как оцените шансы «Салавата» в этом сезоне? – Сейчас нельзя ничего оценивать, нужно смотреть по окончании сезона.

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