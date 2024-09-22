Панин о шансах «Салавата» на Кубок Гагарина: «Много маленьких пазлов и винтиков должно сложиться. Главное, чтобы все понимали тактику и систему игры»

В прошлом сезоне уфимцы проиграли «Трактору» в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии. – Как оцените шансы «Салавата» в этом сезоне? – Сейчас нельзя ничего оценивать, нужно смотреть по окончании сезона.