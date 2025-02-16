Теннисист Медведев: надеюсь, теперь каждый может договориться с WADA, как Синнер

Первая ракетка России теннисист Даниил Медведев выразил надежду на то, что теперь каждый спортсмен сможет договориться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) о смягчении срока дисквалификации, как это сделал первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер.