Запад в приступе бешенства, а возможно даже и дикой паники, и все потому, что Путин сменил приоритеты.
Путин нажал на "металлическую" кнопку: Западу не понравилось
Комментарии
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radiofree
Никакого металла пиндосам,или деньги нужны?
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12 час.
Юрий Золотарев
Пиндосам следует продать столько металла, чтоб хватило на КОЛ им в задницу! А потом - тишина-а-а-а-а...
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6 час.
Семен Демин
Нужно развивать свое производство, а не торговать сырьем.
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6 час.
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