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Де Минаур впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Алекс де Минаур в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто обыграл Даниила Медведева – 7:6(7), 7:5. В первом сете он ушел со счета 2:5 и трех сетболов, а во втором отыграл брейк.

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