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Биохимик Бергер: детям важно восстановить режим сна после лета

Биохимик Бергер: детям важно восстановить режим сна после лета

Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер рассказала, что после летних каникул детям важно восстановить режим сна и не брать гаджеты в кровать, поскольку качество отдыха связано с работой нервной системы и когнитивными способностями.

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