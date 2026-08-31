Биохимик Бергер: детям важно восстановить режим сна после лета

Руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алёна Бергер рассказала, что после летних каникул детям важно восстановить режим сна и не брать гаджеты в кровать, поскольку качество отдыха связано с работой нервной системы и когнитивными способностями.