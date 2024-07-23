170 фактов противоправной рекламы на зданиях выявили за этот год в Ноябрьске

Помогать бороться с такими надписями могут и жители города. Сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности администрации Ноябрьска вместе с представителями «Киберщита» разработали специальный Антивандальный чат-бот в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)