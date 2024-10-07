❗️В Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение по двум улицам «В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул.
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❗️В Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение по двум улицам «В связи с происшествием на нефтебазе перекрыто движение транспорта по ул.