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В Лабытнанги пропал без вести 78-летний мужчина

В Лабытнанги пропал без вести 78-летний мужчина

Почти неделю близким неизвестно местонахождение 78-летнего пенсионера из Лабытнанги. Мужчину разыскивают спасатели и волонтеры, сообщили в ДПСО «Ямал».

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