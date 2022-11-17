Запуск российского космического корабля «Орел» состоится в 2023 году – если случится чудо. Проект столкнулся с нехваткой финансирования

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что проект создания новейшего российского пилотируемого корабля «Орел» испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что проект создания новейшего российского пилотируемого корабля «Орел» испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный.
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