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Запуск российского космического корабля «Орел» состоится в 2023 году – если случится чудо. Проект столкнулся с нехваткой финансирования

Запуск российского космического корабля «Орел» состоится в 2023 году – если случится чудо. Проект столкнулся с нехваткой финансирования

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что проект создания новейшего российского пилотируемого корабля «Орел» испытывает нехватку финансирования для наземного оборудования на космодроме Восточный.

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