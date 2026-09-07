В Болховском районе Орловской области зафиксированы последствия прилета БПЛА

Губернатор Андрей Клычков заявил о последствиях прилета вражеского беспилотника в Болховском районе, уточнив, что регион продолжает формировать местный БАРС, пополнив его еще 56 добровольцами.
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