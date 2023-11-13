“СТРАНА.ua”: на Украине прошли митинги с требованием демобилизации

Массовые митинги с призывом вернуть мужчин с фронта домой прошли на Украине - география протестов расширяется на крупные городаПрошедшие на этих выходных демонстрации и пикеты затронули города по всей территории Украины.
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